Olay yaratan dernek baskını iddialarında Ali Koç’un görüntüleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de ortalık karışık! Kulüp Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği iddiaları gündeme gelmiş ve taraflar arasında gerilim de yaşanmıştı.

O AKŞAMA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne ziyaretlerini anlattı ve dernek basma şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Ekrana yansıyan görüntülerde Ali Koç'un kameranın ses kaydı yapıp yapmadığına dair inceleme yaptığı görülüyor. Ortaya çıkan bu görüntülerden sonra Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Ali Koç'a büyük tepki gösterdi.

DERNEKTEN AÇIKLAMA: ÇALIŞANLARIMIZ TEHDİT EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beraberindeki Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile beraber dün gece Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin binasına yapmış oldukları ziyaretle ilgili dernek yönetiminden açıklama geldi. FBGDER Başkanı Emrah Tünay, yazılı olarak yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte FBGDER Başkanı Emrah Tünay tarafından yapılan o yazılı açıklama;

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜNTÜLERE AİT AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe resmi hesabı, ortaya çıkan görüntüler hakkında açıklama yaptı. İşte yapılan o açıklama...

Kamuoyuna Duyuru

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü