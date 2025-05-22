Fener’den Burkardt atağı

SÜPER Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Özellikle hücum bölgesinde büyük bir değişime gitmesi beklenen sarı-lacivertlilerin rotasını Almanya'ya çevirdiği gelen bilgiler arasında. Alman basının da yer alan haberlere göre Fenerbahçe Bundesliga'nın parlayan yıldızı ve Alman Milli Takımı'nın yeni santrforu Jonathan Burkardt için harekete geçti. Mainz formasıyla harika bir sezonu geride bırakan 24yaşındaki futbolcunun da daha rekabetçi bir takıma gitmek istediği belirtildi. Golcü futbolcunun sözleşmesinde20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu öğrenilirken, sarılacivertlilerin bu rakamı aşağı indirmek için Alman kulübüyle masaya oturması bekleniyor.

TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

BURKARDT'I transfer etmek için Frankfurt, Leverkusen, Bayern'in yanı sıra İtalya ve İngiltere'den de kulüplerin yarıştığı belirtiliyor. 28 lig maçında 18 gol atan Burkardt'ın sözleşmesi de 2027'ye kadar devam ediyor.

SEBASTİAN SZYMANSKİ KRİZİ

FENERBAHÇE'NİN başarılı oyuncusu Sebastian Szymanski'den flaş bir hamle geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medyada Fenerbahçe formalı fotoğrafını kaldırdı. Bu gelişme İtalya'dan talipleri olan oyuncunun takımdan ayrılacağı olarak yorumlandı.