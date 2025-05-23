Fenerbahçe’de kritik zirve

FENERBAHÇE'DE dün sürpriz bir zirve gerçekleştirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım dün bir araya geldi. Aziz Yıldırım'ın ofisinde gerçekleşen görüşmede gündemdeki konular değerlendirilirken görüşmede Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı. Koç ve Yıldırım arasındaki toplantıda seçim tarihi, imza kampanyası ve muhalefetin seçim tarihini öne çekmek istemesi gibi konuların konuşulduğu öğrenildi.

Olağanüstü genel kurul sürecine rağmen bir süredir sessizliğini koruyan Aziz Yıldırım'ın seçimin eylülde yapılacak olmasından rahatsız olduğu dile getiriliyor. Bilindiği üzere daha övce Yıldırım'ın bu hafta içerisinde bir basın toplantısı gerçekleştireceği iddia edilmiş, daha sonrasında bu fikirden vazgeçildiği öğrenilmişti. Yapılan bu görüşme sonrası ise tarafların önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor. Bu görüşme dün sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DE ŞİMDİ DE MOURINHO KRİZİ

Fenerbahçe hem seçim hem de teknik direktör krizi aynı anda yaşanıyor. Başkan Ali Koç, seçim tarihini eylül ayı olarak duyurdu. Yönetim, seçimin erkene alınmaması için direnirken, kulübü meşgul eden en önemli gündem maddesi ise Jose Mourinho'nun durumu. Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli teknik adamla yolları ayırmak istiyor. Ancak Mourinho cephesi, ayrılığa sıcak bakmıyor. Mourinho'nun, tazminatını bırakmak istemediği öğrenildi.