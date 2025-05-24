Fenerbahçe Beko Euroleague’de finalde

AVRUPA'NIN basketbolda kulüpler düzeyinde en büyük organizasyonu olan THY Euroleague'de Final Four'a kalan Fenerbahçe Beko, yarı finalde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dubai'de oynanan maça Hall ve Biberovic'in etkili oyunuyla başlayan sarılacivertliler ilk çeyreği 22-14 önde geçti. Yunan temsilcisi Cedi Osman ile toparlansa da Kanarya devreye 38-33 önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyreğin başında fark 1'e kadar düşse de liderliği rakibine hiç kaptırmayan F.Bahçe, McCollum'un da devreye girmesiyle son çeyreğe 55-48 önde girdi. Dördüncü periyotta iki ekip de vites yükseltti. Pana ilk bölümde farkı 4'e kadar çekse de temsilcimiz son bölümde hata yapmadı ve maçı 82-76 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. F.Bahçe'de Hall 18, Biberovic de 15 sayıyla oynarken, Panathinaikos'a Cedi'nin 22 sayısı yetmedi.