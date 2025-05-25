Fener’de Terzic sesleri

Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği ciddi olarak sorgulanmaya başlandı. Portekizli ünlü teknik adamın Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakipleri Galatasaray'a kaptırması, Türkiye Kupası'na erken vedası ve Avrupa'da da başarılı olmaması kafalarda soru işareti yarattı. Portekizli çalıştırıcının 15 milyon Euro'luk tazminatında indirim bekleyen yönetim, Alman Edin Terzic'e yöneldi.

TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR

Son olarak Borussia Dortmund'ta görev yapan 42 yaşındaki Terzic, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı. Terzic'in Süper Lig'i tanımasının önemli bir avantaj olarak görüldüğü vurgulandı.

Mourinho'ya 15 milyon Euro tazminat ödemek istemeyen yönetimi, tecrübeli teknik adamla görüşerek vedalaşmak istiyor. Anlaşma sağlanması halinde idarecilerin Edin Terzic ile temaslara başlayacağı aktarıldı.