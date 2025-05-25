McCollum’un final gururu

BASKETBOLDA bu sezon kurduğu kadro kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle ocak ayında dağılınca son anda kümede kalmayı başaran Karşıyaka'dan ayrılan yıldız guard Errick McCollum transfer olduğu Fenerbahçe Beko'yu 7 yıl sonra EuroLeague'de finale taşıdı. Karşıyaka'da 2.5 yıl forma giydikten sonra kulüpteki maaş krizleri yüzünden 6 takım arkadaşıyla birlikte ayrılan McCollum, 37 yaşında Avrupa'nın potada en güçlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer olarak herkesi şaşırttı. Daha önce 2016'da Galatasaray formasıyla Eurocup'ı kazanırken MVP seçilen McCollum, yıllar sonra ilerlemiş yaşında Avrupa'nın 1 numaralı kupasına damga vurdu. Fenerbahçe, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Final Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 yenerek EuroLeague'de 7 yıl sonra finale yükseldi.

AVRUPA'DA ZİRVE AŞKINA

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe, finalde Fransız takımı Monaco ile kozlarını paylaşacak. Sarılacivertliler yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76'lık skorla yenerken, Monaco da bir başka Yunan takımı Olympiakos'u 78-68 mağlup etti. Etihad Arena'da oynanacak final bugün TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, 2017 yılında Zeljko Obradovic yönetiminde müzesine götürdüğü kupayı 8 yıl sonra kazanmak için mücadele edecek.