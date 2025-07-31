Milan Skriniar imzayı atıyor

FENERBAHÇE'DE geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, önümüzdeki sezon da F.Bahçe forması giyecek. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı ve Slovak stoper transferi tamamlamak üzere dün akşam İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte gelen 30 yaşındaki futbolcu, havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı. Öte yandan deneyimli oyuncunun havalimanındaki görüntüleri Fenerbahçe-Lazio maçı öncesi stadyum dev erkanına da yansıtılırken, yapılan anons sonrası taraftarlar tarafından alkışlandı. Skriniar 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta görev alırken 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

YENİ SAĞ BEK NELSON SEMEDO

ÖTE yandan Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan ayrılan Nelson Semedo'yu da kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir" denildi. 31 yaşındaki oyuncunun, bugün işlemlerin ardından sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİLER LAZİO'YU DEVİRDİ

FENERBAHÇE, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler İrfan Can Eğribayat, Oğuz, Mert, Yusuf, Oosterwolde, Brown, Fred, Bartuğ, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Duran ilk 11'iyle başladı. İlk yarısı golsüz biten maçta Fenerbahçe 60'ıncı dakikada İrfan Can'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda konuk ekibin çabaları sonuç vermedi ve maç 1-0 bitti. Kanarya'nın yeni transferi Jhon Duran ilk kez 11'de forma giyerken, taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertliler maç boyunca takımlarına destek oldu.