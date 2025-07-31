Minik Rüzgar’a anlamlı jest

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, anlamlı bir jestle yine kalplere dokundu. İzmir'de lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Rüzgar Kırgülü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetiyle 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe- Feyenoord maçını stadyumdan izleyecek. Birinci evre lösemi tanısı konulan ve 5 yıldır hastalıkla mücadele eden minik Rüzgar, Başkan Koç'a seslenerek, stadyumda maç izlemek istediğini dile getirmişti. Rüzgar'ın bu anlamlı çağrısı karşılıksız kalmadı ve Başkan Ali Koç, önceki akşam saatlerinde Rüzgar'ın ailesini telefonla arayarak duygulandıran bir sürpriz yaptı.

AİLE TEŞEKKÜR ETTİ

YARIM saat süren görüşmede Koç, önce Rüzgar'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ardından da 12 Ağustos'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord maçına Rüzgar ve ailesini davet etti. Büyük mutluluk yaşayan aile, maça katılacaklarını belirterek, Ali Koç'a ve tüm F.Bahçe camiasına teşekkür etti.