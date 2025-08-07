Fenerbahçe 90+1’de yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda'da Feyenoord'a konuk oldu. 18. dakikada Hwang'ın ortasında Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı. 19'da ev sahibi golü buldu. F.Bahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert'e de çarpan top köşeden filelere gitti: 1-0. 41'de ceza yayı önüne topla gelen Brown, İrfan Can'ı topla buluşturmak isterken top savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşu kaleciden döndü.

BERABERLİK UZATMADA BOZULDU

44. dakikada Szymanski'nin sert ortasında İrfan Can'ın içeriye çevirdiği topu En Nesyri ağlara gönderdi ancak İrfan Can'ın ofsaytta olduğu belirlendi. 45+2'de Steijn'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya temsilcimiz çok daha hareketli başladı. 54'te kullanılan kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde Skriniar'ın şutu savunmaya çarparak kornere gitti. 58'de Szymanski'nin şutu savunmadan döndü. Devamında Brown'un sert şutu üstten auta çıktı. 73'te Bos'un sol çaprazdan şutu İrfan Can'da kaldı. 86'da Brown'un ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top Amrabat'ın önünde kaldı. Faslı oyuncunun sert şutu üst direğe çarparak ağlara gitti: 1-1. 90+1'de Bos'un arka direğe ortasında Moussa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti ve maç 2-1 sona erdi.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKTI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho dün kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet etti. Portekizli teknik adam savunma üçlüsünü ise Mert, Skriniar ve Oosterwolde'den oluşturdu. Sağ kanat bekinde Oğuz görev yaparken, sol tarafta yeni transfer Brown yer aldı. Orta sahanın merkezinde Fred ve Amrabat'ı tercih eden Portekizli teknik adam, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Szymanski ve En Nesyri üçlüsüne şans verdi. Sarı-lacivertlilerin diğer yeni transferleri Jhon Duran ile Nelson Semedo ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ VARDI

Hollanda ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçi taraftarlar, dünkü kritik 90 dakikada takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde Rotterdam'da stat çevresindeki mekanlarda toplanan çok sayıda taraftar, maç saatine doğru marşlar eşliğinde stada gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek vererek itici güç olmaya çalıştı. Kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen dolduran taraftarlar, ev sahibi takımın tribünlerinin bazı bölümlerinde de yer aldı.