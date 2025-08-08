Kerem yükleniyor

ŞAMPİYONLAR Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'a deplasmanda 2-1 yenilerek turu İstanbul'a bırakan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, milli yıldız oyuncudan vazgeçmezken Record'da yer alan habere göre, iki takım transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin, Kerem'in transferi için Benfica'ya 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro da bonus içeren ilk resmi teklifini ilettiği duyuruldu. Kerem'in Portekiz ekibine, Fener'e bir an önce imza atmak için baskı yaptığı ve anlaşmanın büyük oranda sağlandığı ifade edildi.

DÖRT YILLIK İMZA

Portekiz'deki bir diğer kaynak SIC Noticias'ta yer alan habere göre de; Fenerbahçe ve Benfica ile milli oyuncunun transferi için el sıkışırken 26 yaşındaki futbolcunun da 4 yıllık sözleşme teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Fenerbahçe, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmek istiyor.