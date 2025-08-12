Fener tur peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile karşılaşacak. Maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde mağlup ederek tur biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı üstünlükle ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

FEYENOORD ILE 6. KEZ

Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile 6. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 2002-2003 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde kozlarını paylaşırken, Rotterdam ekibi 1-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atlayan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlük kurdu. İstanbul'da Emenike'nin golüyle 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Moussa Sow'un golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon da 6 Ağustos günü Rotterdam'da oynanan müsabakada kırmızı-beyazlılar uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.