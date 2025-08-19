Fener’in Uğurcan sevdası

FENERBAHÇE'DE başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bir yerli kaleci alacağız. Kimse merak etmesin" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'nin görüştüğü isim ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetiminin, yeniden Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır için harekete geçtiği belirtildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır'ın transferinde İsmail Yüksek + para karşılığında anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Açık ve net. Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse" demişti.

ILK ÖNCELİĞİ AVRUPA

Kariyerinde önceliği Avrupa'ya veren milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın da kararı bu transferde önemli rol oynayacak. Bordo-mavili takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki kaleci, 289 maçta görev aldı ve kalesinde 344 gol gördü.