Fener’in yolu Avrupa Lig’i

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Portekiz ekibi Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olarak elendi. Şampiyonlar Ligi hasretini 16 seneye çıkaran sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. 3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis'in pasında arka direkte Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi. 11'de Benfica'nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis'in şutunda top ağlara gitti. 16'da VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 35'te Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

EN-NESYRİ DİREĞİ GEÇEMEDİ

61'de hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 72'de sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 73'te soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Maç 1-0 sona erdi.

GÜÇLÜ OLAN TARAF KAZANDI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü müsabakanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Güçlü olan taraf kazandı. Oyuncularım her şeyi yaptı. Benfica sorun yaşamaya başladı ve süreye oynadılar, daha çok faul yapmaya çalıştılar. Daha iyi olan onlardı ve turu geçtiler. Talisca'nın kırmızı görmesi ve Semedo'nun sakatlığı oyunumuzu etkiledi. Bunu mağlubiyetin gerekçesi olarak söylemek istemiyorum. İki maça bakıldığında bir gollük fark vardı. Devam etseydik muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz. Fenerbahçe, zaten senelerdir şampiyon olamıyor. Lig şu anda önceliğimiz. Avrupa Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon güçlü takımlar var, örneğin Porto."

TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Benfica deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı. Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydanda tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, daha sonra toplu halde stadyuma hareket etti. Fenerbahçeli taraftarlar, takımları ısınmak için sahaya çıktıklarında futbolculara destek verdi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, takımın kamp yaptığın otelde futbolcularla bir araya gelerek maçta başarılar diledi. Ali Koç, alkışlar eşliğinde takımı stada uğurladı.

LİVAKOVİC BU SEZON İLK KEZ KALEYE GEÇTİ

FENERBAHÇE'NİN Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı. Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11 BAŞLADI GOLÜNÜ ATTI

BENFİCA'NIN milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı. Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları bulunan milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'e alındı. 26 yaşındaki futbolcu, 35. dakikada defansın arkasına sarktığı pozisyonda kaleci Livakovic'i avlayarak harika bir gol kaydetti ve Portekiz temsilcisi Benfica'yı 1-0 öne geçiren isim oldu. Tecrübeli futbolcu, attığı golün ardından sevinmedi. Arkadaşları gelip tebrik ederken Kerem ellerini havaya kaldırarak özür dilerim işareti yaptı.