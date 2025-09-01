Fener hata yapmadı

TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek ikide iki yaptı. 14'te Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene'nin yaptığı dokunuşla Pereira'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 35'te Archie Brown'ın sol kanattan ortasında kale önünde En-Nesyri'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-2. 40'ta ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3. 43'te gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top az farkla üstten auta gitti. Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 51'de sol kanatta topla buluşan Archie Brown'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı şut sonrası top direğin dibinden auta çıktı. 57'de ceza sahası içerisine gönderilen pas sonrası topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

64'TE FARK 2'YE İNDİ

64'te sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliğini 3-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

SARI-LACİVERTLİLER KEREM'E KAVUŞTU

F.BAHÇE, Kerem Aktürkoğlu'na kavuştu. Sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Milli futbolcu yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Özel uçakla İstanbul'a gelen Aktürkoğlu'nu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

F.BAHÇE, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KAVUŞTU

Sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Milli futbolcu yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Özel uçakla İstanbul'a gelen Aktürkoğlu'nu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ASENSİO VE EDERSON FENERBAHÇE'DE

FENERBAHÇE'DE çok hareketli saatler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler gaza basarken, çok önemli iki hamle yaptı. Kanarya'nın, uzun bir süredir gündeminde yer alan Paris Saint-Germain forması giyen Marco Aensio ve Manchester City'nin kalecisi Ederson ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı. Mourinho'nun ayrılığı sonrası tekrar harekete geçen yönetim, Asensio ile el sıkıştı. Sarı-lacivertlilerin, Asensio için PSG'ye bonuslar dahil 8.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. İspanyol yıldız kısa sürede Türkiye'ye gelecek. Sarılacivertliler, Brezilyalı file bekçisi Ederson ile de her konuda anlaşmaya varırken, yıldız futbolcunun bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.