Fenerbahçe çok hareketli

Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala orta saha transferi için harekete geçti. Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız" ifadelerini kullanırken, çalışmalar transferin son gününde de sürecek.

KURMAYLARIN LİSTESİNDE 3 İSİM VAR

Sarı-lacivertlilerin Bayer Leverkusen forması giyen 26 yaşındaki Arjantinli Exequiel Palacios, Braga'dan 26 yaşındaki Uruguaylı Rodrigo Zalazar ve Brentford forması giyen 19 yaşındaki Yunus Emre Konak'ın en ciddi adaylar olduğu ifade edilirken, için temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Palacios ve Zalazar için bir süredir temaslarını sürdüren ancak henüz sonuç alamayan Fenerbahçe'nin, son olarak Yunus Emre için kulübüyle iletişime geçtiği ifade edildi.

Ali Koç'un açıklamasında bahsettiği "genç bir isim" tanımına da oldukça uyan Yunus için sarı-lacivertlilerin Brentford'a teklif yaptığı kaydedildi. 19 yaşındaki genç orta saha, geçtiğimiz sezon Sivasspor'dan Brentford'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçen sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle sadece 15 maçta 298 dakika süre bulan Yunus Emre, tendon yırtılması sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.