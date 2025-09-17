Kutlualp Saran lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı

FENERBAHÇE'DE yaklaşan seçim öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri olan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Kutlualp açıklamasında, "Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.