F.bahçe’de iki yıldız kadro dışı

SÜPER Lig ve Avrupa'ya istediği gibi başlayamayan, henüz eylül ayında yapılan başkanlık seçimde başkanı değişen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sarı-lacivertli ekipte alınan bu kararın, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yönetime sunduğu raporun ardından geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco'nun takıma zarar verdiğini düşündüğü yerli ve yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılabileceği belirtilmişti. Yönetim, İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda devre arası planlamasına da şimdiden başlamış durumda. Öte yandan Başkan Sadettin Saran'ın, Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de gün içinde yapılan açıklamalarda Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerinden ayrıldığı açıklanmıştı.

SARAN TOPLANTI DÜZENLEYECEK

FENERBAHÇE Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Saran'ın gündeme dair açıklamalarda bulunacağı basın toplantısı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek.