F.Bahçe kaynıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, önceki gün milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." denildi. Sarılacivertlilerden yapılan bu açıklama kısa sürede büyük yankı uyandırırken, bazı taraftarlar aylardır forma giymeyen ve saha dışındaki hareketleriyle gündemde olan Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı kalması gerektiği yönünde binlerce paylaşım yaptı.

"SIRA MERT HAKAN'DA"

"Sıra Mert Hakan'da", "Disiplin herkese eşit uygulanmalı" ve "Formasını hak eden oynasın" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılma nedenine dair henüz detaylı bir açıklama yapmadı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, hem teknik direktör hem de yönetim kanadından gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Bilindiği gibi başkan Sadettin Saran yarın bir basın toplantısı düzenleyecek. Saran'ın bu toplantıda bu konuya açıklık getirmesi bekleniyor.