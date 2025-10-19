Fenerbahçe’de yüksek gerilim

FENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan Kurulu dün gerçekleşirken, toplantıda yüksek gerilim yaşandı. Toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda söz alan Ali Koç, "Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mentalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız" dedi. Koç'un sözlerine Aziz Yıldırım sert yanıt verdi.

DEDİYSEM ŞEREFSİZİM!

YILDIRIM, "Çok iyi konuştun Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir! Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste! Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın! Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 Milyon Euro; değerinde 70 Milyon Euro; gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız?" dedi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndan Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın arsalarla ilgili sözlerine yanıt verdi. Aziz Yıldırım, ise Hamdi Akın'a tepki gösterdi. Sonrasında üyeler arasında çıkan arbede güçlükle yatıştırıldı.

İLGİNÇ DİYALOG: BAK BENİ UNUT

DİVAN Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında ilginç bir diyalog daha yaşandı. İşte o diyalog: Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!", Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!", Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!", Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun", Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?."

RAKİP KARAGÜMRÜK

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.