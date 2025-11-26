Yiğit Efe Demir kimdir? Yiğit Efe kaç yaşında?

Fenerbahçe'de sarı kart cezası bulunan Jayden Oosterwolde ve sakatlığı olan Çağlar Söyüncü'nün yerine genç futbolcu Yiğit Efe Demir'in oynayacağını açıklayan Tedesco sözlerine şöyle devam etti:

"Efe oynayacak. Onun sırası geldi. Kendisi iyi bir futbolcu. Aynı zamanda çok akıllı. Karagümrük'te çok iyi mücadele etti. İyi bir karaktere sahip. Yarın bir hata yaparsa ben onu affedeceğim. Kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de olduğu için keyif alması gerekiyor."

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR?

Yiğit Efe Demir 2 Ağustos 2004 yılında doğmuştur. Genç futbolcu defans mevkiinde görev almaktadır. Fenerbahçe'de oynamaktadır.

Kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Yiğit Efe Demir, ardından Fenerbahçe U16 ve U19 takımlarında forma giymesinin ardından A takıma yükseldi.