'Fenerbahçe'sin yenersin

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda galibiyet arayacak.
Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak ve TRT-1'den ekranlara gelecek. Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 296. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 402 gol gönderirken, kalesinde ise 417 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 153 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 213 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.