Fener bayramı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bir çok eksiği ve teknik direktörü Domenico Tedesco'nun olmamasına rağmen deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı farklı mağlup etti: 0-4. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 3 gol atarak Brann maçında hat-trick yaptı. Kanarya'nın diğer golü ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Öte yandan Norveç basını, Brann-Fenerbahçe maçına geniş yer ayırdı. Fenerbahçe'nin eksiklere rağmen başarılı olduğuna vurgu yapıldı. İşte Norveç basınından maç yorumları: VG: "Tam bir aşağılanma!" "Fenerbahçe, Bergen'e birçok önemli oyuncusundan sakatlıklarla geldi, ancak bu durum engebeli zeminde Türk takımını etkilememiş gibi görünüyordu." TV2: "Korku gecesi!" "Brann, Fenerbahçe karşısında evinde kâbus gibi bir başlangıç yaptı ve ardından acımasız bir fiyasko yaşadı." NRK: "Acımasız kırmızı kart ve gençlerin hatası!" "Brann, Türk takımı Fenerbahçe karşısında zor anlar yaşadı. 20. dakikada yaşanan bir olay, Bergen takımının işini zorlaştırdı."

YERİMİZİ KORUDUK

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz bu hafta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi. Konferans Ligi'nin flaş takımlarından Samsunspor ise evinde Yunanistan ekibi AEK'e 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında bu haftaya kadar 47.400 puanla 9. sırada yer alıyordu. Türk takımları bir üst basamağımızda yer alan Belçika ile puan farkını korudu. Galatasaray'ın bir Fransız takımına yenilmesiyle 8. sıra için şansımız geriledi. Altımızdaki Çekya ile ise fark açılmaya devam ediyor.

KEREM TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürdü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gole ulaşan genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en fazla gol atan Türk oyuncular arasında önemli bir yere adını yazdırdı. Aktürkoğlu, Brann ağlarına gönderdiği golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansını yakalayarak 18 yıl sonra bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Bu başarı, hem oyuncu hem de Fenerbahçe adına Avrupa arenasındaki en dikkat çekici bireysel performanslardan biri olarak öne çıktı.