İlk hedef Sörloth

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gündem golcü transferi. Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda da hedefe yürüyen Kanarya, hücum hattını zenginleştirmek istiyor. Bu doğrultuda bir çok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, santrfor bölgesi transferi için ilk aday olarak Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u belirledi. Gelen bilgilere göre başkan Sadettin Saran'nın Norveçli golcünün transferi için Devin Özek'e talimat verdiği öne sürüldü. Daha önce de İspanyol ekibinde forma giyen oyuncuyu gündemine alan Fener, transferde tüm mesaisini 30 yaşındaki golcü için harcayacak.

"ÖNCE OYUNCUYLA ANLAŞALIM"

Saran'ın Devin Özek ile konuşmasında, "Sörloth transferinde elimizden ne geliyorsa yapalım. Oyuncu, bize gelmek istiyorsa, kulübü ile anlaşma sağlamak için tüm şartlarımızı zorlayalım. Sörloth transferinde olumsuz bir durum yaşanmadıkça diğer isimlere yönelmeye gerek yok" diyerek özel talimat verdiği ifade edildi. Santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da forma giyebilen deneyimli futbolcunun İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 milyon Euro bonservis bedeli bulunan Sörloth için, Fenerbahçe yönetimi tüm şartları zorlayarak transferi bitirmeye çalışacak.

SÜPER LİG'E AŞİNA

30 yaşındaki deneyimli golcü Alexander Sörloth, Süper Lig'e yabancı değil. Norveçli yıldız oyuncu 2019-2020 sezonunda Crystal Palace'tan kiralık olarak Trabzonspor'a gelirken, oynadığı bir sezonda hafızalarda iz bıraktı. Bordo-mavili ekipte, 49 maçta 33 gol atıp, 11 asist üreten Sörloth, Norveç Milli Takım formasını da 68 kez terletti.

KANARYA'DA YOL AYRIMI

Fenerbahçe'de ocak ayında takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde, ile uçta beklenen performansının sergileyemeyen golcü Youssef En Nesyri ile orta saha oyuncusu Szymanski ile ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi geçen sezon

başında transfer ettiği Faslı golcü En- Nesyri'ye Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. En-Nesyri bu sezon lig ve Avrupa'da 25 maçta 8 gol, bir asistlik performans sergilemişti. Polonyalı on numara Szymanski ise 21 maçta 2 gol, 2 de asist kaydetti. Szymanski'ye de Stuttgart, Köln ve Frankfurt ile Olimpik Lyon'un ilgisi bulunuyor.

TALİSCA İLE DEVAM

Fenerbahçe'de son haftalarda yükselen performansı ile dikkatleri çeken Anderson Talisca'nın geleceği belli oldu. Düzenli olarak ilk 11'de oynamamasına karşın verdiği skor katkısıyla dikkat çeken ve 23 maçta 13 gole direkt etki eden Talisca için teknik direktör Domenico Tedesco'dan olumlu rapor çıktı. Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile ocak ayında masaya oturma kararı aldı. An itibarıyla yıllık 10 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcuya sunulacak teklif de belirlendi. Fenerbahçe yönetimi, yıllık 5 milyon euro ücreti kabul etmesi durumunda ocak ayında Talisca ile yeni sözleşme imzalayacak.