F.Bahçe’de Nkunku sesleri

Süper Lig'de ilk yarıyı 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler, 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi. Kadrosuna ilk takviyeyi Samsunspor'dan Musaba'yı alarak yapan sarı-lacivertlilerin, ismi Galatasaray'la da anılan Milan'ın 28 yaşındaki Fransız futbolcusu Christopher Nkunku için devreye girdiği öne sürüldü.

Milan'ın sezon başında 37 milyon Euro bedelle Chelsea'den kadrosuna kattığı Nkunku için İtalyan ekibinin 35 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı. Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Nkunku, ardından Leipzig, Chelsea ve Milan formaları giydi. Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi karşılaşmada görev alan Christopher Nkunku, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.