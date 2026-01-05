Fener’de rota İtalya

Fenerbahçe orta saha ve golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarılacivertlilerin Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi için İtalyan kulübüne resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kısa süre önce İtalya'ya transfer görüşmeleri için gitmiş, ancak yaşadığı soruşturma nedeniyle Milano'dan apar topar Türkiye'ye dönmüştü. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Guendouzi için Lazio'ya resmi teklifini ilettiğini yazdı. Matteo Guendouzi ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, Lazio'ya 25+2 milyon Euro resmi teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli idarecilerin, İtalyan ekibi ile görüşmek için kısa süre içerisinde İtalya'ya gitmesi bekleniyor. 2018 yazında genç yaşta Arsenal'e transfer olarak adını duyuran Guendouzi, 2022'de 11 milyon Euro'ya Marsilya'ya, 2024 yazında da 13 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olmuştu.

LAZIO'DAN AÇIKLAMA

Serie A'daki tüm maçlarda ilk 11 başlayan Fransız futbolcu 2 gol, 1 asistle oynadı. Öte yandan Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Matteo Guendouzi'yle ilgili son durumu paylaştı. Fabiani, Fenerbahçe'den henüz teklif almadıklarını ancak uygun şartların oluşması halinde transfere izin verebileceklerini söyledi.

SAMSUN MAÇI ÖNCESİ KADRODA 7 EKSİK

Fenerbahçe'de yarın Süper Kupa Yarı Finali'nde Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Samsunspor maçı öncesi 7 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Archie Brown, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in tedavisi sürerken Fred'in kart cezası devam ediyor. Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene ise milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunuyor.

MURAT SALAR'DAN SEVİNÇLİ HABER

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, bu ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını açıkladı. Salar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir. Sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı giderler. Ocak 2026'da Bankalar Birliğinden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı. Salar, sponsorluk gelirlerinin de sürdürülebilir şekilde artırılacağını vurguladı.

SARI-LACİVERTLİLERDE BETO SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de forvet hattı için Sörloth ile birlikte Christopher Nkunku ve Artem Dovbyk gibi yıldız isimler gündemdeyken, son olarak Everton forması giyen Beto isminin de menajerler tarafından yönetime sunulduğu öğrenildi. Sarı lacivertliler, transfer yürütürken, Premier Lig ekibinde oynayan 27 yaşındaki golcü de alternatifler arasında bulunuyor. Beto'nun adı daha önce de Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe ile anılmış, ancak o dönemdeki mali koşullar sebebiyle transfer sonuca ulaşmamıştı. Gineli forvet, sonrasında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olmuş, ardından Everton'ın yolunu tutmuştu.

10 MİLYON EURO GETİR SZYMANSKİ'Yİ AL

Fenerbahçe'de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sebastian Szymanski için onay vereceği rakamı belirledi. Sarılacivertliler, Szymanski'nin ayrılığından 10 milyon Euro'luk gelir hedefliyor. Fenerbahçe kariyerinde toplam 132 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistle 52 kez skor katkısı verdi. Sarılacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Szymanski'nin piyasa değeri 12 milyon Euro.