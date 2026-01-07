Beraldo atağı

Kadrosuna stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe
, kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, PSG
forması giyen Lucas Beraldo ile temas kurdu. Sarı-lacivertli takımın oyuncu ile anlaşmaya varılması durumunda Skriniar ve Asensio transferlerinden yakın ilişkilere sahip olduğu Paris Saint Germain (PSG) ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. PSG ile tüm kulvarlarda 72 maça çıkan Beraldo, bu karşılaşmaların 12'sinde sol bek olarak görev yaptı. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro. Fenerbahçe, yıldız savunma oyuncusunu alarak geriden oyun kurulumunu da artırmak istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.