Fenerbahçe finalde

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco , son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu. İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.





İRFAN CAN AÇIKLAMASI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdan, İrfan Can Eğribayat'ı alacaklarını açıklayan Yüksel Yıldırım "İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar kiralık oynayacak. Musaba'yı bırakmak istemedik. Serbest kalma maddesi vardı" dedi.



FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, önemli isimlerinden faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Brown, Alvarez, Talisca ve Semedo kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Nene ve En-Nesyri de yoktu.