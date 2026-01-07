Fenerbahçe finalde

Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 10 Ocak Cumartesi oynanacak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. 4. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Musaba, topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdı: 1-0. 24'te sağ taraftan Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sol çaprazda bulunan Tomasson gelişine çok sert vurdu, Ederson topu kornere çeldi. 35'te Musaba'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan John Duran sol ayağıyla sert vurdu, Okan Kocuk'un dokunduğu top üst direğe çarparak yeniden oyun alanına döndü.
GOL İPTAL EDİLDİ
40'ta ceza sahası dışında topla buluşan Asensio, sol ayağıyla sol köşeye şutunu çekti. Direkten dönen topu tamamlamak isteyen Kerem'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti. 67'de Musaba, sağdan ceza sahası içinde kontrol ettiği topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Duran'a aktardı. Duran, meşin yuvarlağı müsait durumda tek dokunuşla filelerle buluşturdu: 2-0. 78'de Makoumbou yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. 81'de Asensio'nun ortasında Skriniar'ın kafa vuruşu direkten döndü, seken topu Yiğit ağlara yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabaka 2-0 sona erdi.
ANTHONY MUSABA İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarılacivertli formayı giydi. Yıldız isim, 5. dakikada Kerem'e asist yaptı.
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide ilk 11'de oynattığı kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı Samsunspor karşısında yedek soyundurdu. İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaleci Ederson, yeni transfer Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.
İRFAN CAN AÇIKLAMASI
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdan, İrfan Can Eğribayat'ı alacaklarını açıklayan Yüksel Yıldırım "İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar kiralık oynayacak. Musaba'yı bırakmak istemedik. Serbest kalma maddesi vardı" dedi.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VARDI
Fenerbahçe, önemli isimlerinden faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Brown, Alvarez, Talisca ve Semedo kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Nene ve En-Nesyri de yoktu.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Ali Şansalan **, Mehmet Emin Tuğral **, Mehmet Kısal **
FENERBAHÇE: Ederson **, Mert **, Skriniar ***, Oosterwolde ** (88 Çağlar ?), Levent ***, Bartuğ ** (61 Yiğit Efe **), İsmail **, Musaba **** (69 Oğuz *), Asensio ***, Kerem *** (88 Syzmanski ?), Duran **
SAMSUNSPOR: Okan **, Zeki ** (72 Mendes *), Satka ** (83 Diabate ?), Borevkovic * (46 Soner *), Tomasson ** (46 Soner **), Makoumbou *, Holse **, Yunus Emre **, Celil **, Ceesay * (46 Jarju **), Mouandilmadji **
GOLLER: Dk. 4 Kerem, 67 Duran
KIRMIZI KART: Dk. 78 Makoumbou (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Borevkovic (Samsunspor), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)