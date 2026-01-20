Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılıyor! Faslı oyuncunun takımı belli oldu Fenerbahçe'den ayrılıyor! Faslı oyuncunun takımı belli oldu Fenerbahçe'nin yollarını ayırma karar verdiği Youssef En-Nesyri'nin yeni takımı belli oldu. İşte Faslı oyuncunun transfer olduğu takım... SABAH









Fas Milli Takımı ile Afrika Şampiyonluğu'nu kaçıran En-Nesyri için kritik günler yaşanıyor. Faslı futbolcu, Fenerbahçe'ye de veda etmeye hazırlanıyor.

NAPOLI'NİN TEKLİFİNE SICAK İngiltere'den gelen teklifleri geri çeviren 28 yaşındaki oyuncu, İtalya'dan gelen teklifler arasında tercih yapacak. Juventus ve Napoli, En-Nesyri'yi istiyor ancak futbolcu Napoli'ye daha sıcak.