Haberler Fenerbahçe Saran'dan Kante mesajı! Saran'dan Kante mesajı! Fenerbahçe'de transfer süreci hızla devam ediyor. Fransız yıldızla anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübüyle azarlık aşamasında. İşte Başkan Sadettin Saran'dan N'Golo Kante açıklaması... SABAH









Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibini 3-2 yenerek zirvede farkı 1'e düşürdü. Tedesco yönetiminde şampiyonluk hasretini bitirmeyi arzulayan sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı girmiş, Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'ye imza attırmıştı. İŞte Sadettin Saran'dan N'Golo Kante mesajı...

"GELİYOR GELİYOR" Buna göre sarı-lacivertliler, dev bir hamle yaparak Fransız yıldız N'Golo Kante için teklifte bulunmuştu. Futboldan Sorumlu Ertan Torunoğulları, Kasımpaşa maçı sonrası "Geliyor, geliyor" diyerek beklentiyi artırmıştı. Hatta Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi'nin son seferi 'Alım ekibi, boş dönmezler' yorumlarını beraberinde getirmişti.