Saran'dan Kante mesajı!

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibini 3-2 yenerek zirvede farkı 1'e düşürdü. Tedesco yönetiminde şampiyonluk hasretini bitirmeyi arzulayan sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı girmiş, Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'ye imza attırmıştı. İŞte Sadettin Saran'dan N'Golo Kante mesajı...
"GELİYOR GELİYOR"
Buna göre sarı-lacivertliler, dev bir hamle yaparak Fransız yıldız N'Golo Kante için teklifte bulunmuştu. Futboldan Sorumlu Ertan Torunoğulları, Kasımpaşa maçı sonrası "Geliyor, geliyor" diyerek beklentiyi artırmıştı. Hatta Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi'nin son seferi 'Alım ekibi, boş dönmezler' yorumlarını beraberinde getirmişti.
"ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"
Geçtiğimiz gün transfer heyeti ile Başkan Sadettin Saran bir toplantı gerçekleştirerek son durumu masaya yatırdı. Başkan Saran, "Taraftar bu transferi istiyor. Bu yoldan dönemeyiz. Son ana kadar şartları zorlayacağız" dedi.
34 yaşındaki yıldızın, Al-Ittihad ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında son bulacak.