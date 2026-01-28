Al Nassr başkanından şok açıklamalar

Fenerbahçe
, Al Nassr'dan geçen sezon devre arasında Talisca, bu sezon başında ise Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katarken, başkan Abdullah Al- Majed, iki yıldız için önemli açıklamalarda bulundu. Al-Majed, Cristiano Ronaldo takımda olduğu için Talisca'ya ihtiyaçları olmadığına ve göndermeye karar verdiklerini söylerken, "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi biz de kurtulmaya karar verdik" dedi. Al-Majed, Duran'ın takımdan ayrılmasıyla bayram ettiklerini söylerken, "Davranışları profesyonellikten uzaktı" dedi.