Sarı-lacivertlilere UEFA’dan mali denetim

UEFA
Finansal Fair Play (FFP) kriterleri doğrultusunda Fenerbahçe
, Avrupa futbolunun en üst denetim organları tarafından mercek altına alındı. UEFA'dan iki yetkili ile bağımsız denetim kuruluşu Deloitte'tan üç uzmandan oluşan beş kişilik heyet, sarılacivertli kulübün geçtiğimiz yıla ait tüm mali kayıtlarını detaylı şekilde inceledi. Denetimin en dikkat çekici başlığını ise sezon başında kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu
transferi oluşturdu. Fenerbahçe'nin UEFA'ya her üç ayda bir sunduğu düzenli FFP raporlarının ardından, bu transferin mart ayında yapılacak ana değerlendirmede özel bir incelemeye tabi tutulacağı ifade edildi.