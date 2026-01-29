Yen de gel Fener

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16'ya kalmak için için önemli bir avantaj elde edecek.

SAKATLIK ŞOKU

Dün sakatlandığı gerekçesiyle golcü Jhon Duran son anda kadrodan çıkarıldı. Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Levent ve Archie Brown ile cezalı Skriniar da Romanya'da sahada yer alamayacak. Yeni transferler Guendouzi, Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

SARI KART ALARMI VERİLDİ

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez ve Nelson Semedo bugünkü mücadelede kart görmesi durumunda Avrupa Ligi'nde bir sonraki turda oynanacak ilk karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.