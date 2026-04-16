Fenerbahçe'den Mahrez atağı

Süper Lig'de amansız bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Sarılacivertlilerin listesi hakkında bomba bir haber gündeme geldi. Fenerbahçe'nin, Al-Ahli forması giyen Riyad Mahrez'le ilgilendiği öne sürüldü. 35 yaşındaki sağ kanatla ilgili iddialar son günlerde ciddi olarak konuşulmaya başladı. Yıllarca Manchester City forması giyen ve büyük başarılara imza atan Riyad Mahrez, 2023 yazında 35 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye imza atmıştı. 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunan sağ kanat oyuncusunun, tekrar Avrupa'ya dönmek istediği konuşuluyor.

SARAN DEVREYE GİRDİ

Cezayirli yıldız, Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. 1.79 boyundaki oyuncu, futbolda en çok efor gerektiren bölgelerden biri olan kanatta görev yapıyor. Olası bir sakatlık durumunda, 35 yaşındaki futbolcunun geri dönüş süresi de çok uzun olabilir. Ancak buna rağmen marka değerini de düşünen yönetim transfer için tüm şartları zorlamayı planlıyor. Başkan Sadettin Saran'ın transfer için bizzat devreye girdiği öğrenildi. Riyad Mahrez'in menajerinin şu anda birçok Avrupa ekibiyle temas kurduğu belirtildi. Mahrez, Dünya Kupası öncesinde kararını verecek. Al- Ahli'nin ise bonservis konusunda sorun çıkarması beklenmiyor. Zaten Mahrez takımda kalırsa, önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkacak.