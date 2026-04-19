Fener bunu hep yapıyor

Galatasaray'la kıyasıya şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak derbi öncesinde Rizespor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle durumu 2-1'e getirdi. Herkes maçın bu sonuçla biteceğini düşünürken son saniyede gelen golle Karadeniz ekibi durumu 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3. kez uzatma dakikalarında gol yiyerek rakibine puan kaptırdı.

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında Alanyaspor karşısında 2-1 öndeyken, 90+3'te Yusuf Özdemir'in golüne engel olamayarak 2 puan bırakmıştı. Kanarya daha sonra 1-0 önde olduğu Kasımpaşa müsabakasında da 90+11'de Allevinah'ın golüyle yıkılmıştı. Son olarak da Rizespor'dan uzatma dakikalarında gol yiyen Fenerbahçe, sadece bu maçlarda 6 puan kaybı yaşadı. Özellikle gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde böyle bir puan kaybı yaşanması taraftarı kahretti. Öte yandan sarı-lacivertli camiada kaleci Ederson ve forvet Cherif'e büyük tepkiler var.

SARI-LACİVERTLİLERİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 27 milyar 293 milyon lira olarak açıklandı. Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu. Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti. Vodina, Sarı-lacivertli kulübün borç ve yükümlülüğünün 26 milyar 202 milyon lira, öz kaynaklar birikmiş zararın 1 milyar 91 milyon lira olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı.