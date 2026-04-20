Fenerbahçe’den sert tepki

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, Galatasaray cephesinden gelen maç sonu açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden sert sözlerle yanıt verdi.

Alkun, yaptığı paylaşımda G.Saray'ın açıklamalarını eleştirerek, "Açık açık tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz! Bu, sporun değil; kurulan bir düzenin devam etme çabasıdır. Üç yıldır aynı düzenin içinde kazanıp, bugün hala algı üretmeye çalışmanız artık sadece bir alışkanlık değil, açık bir niyet göstergesidir. Kazandığınız maçlara rağmen hala kalan maçlarınız için 'zemin hazırlama' çabasındasınız. Bunun, güçten değil; kaybetme korkusundan beslenen bir refleks olduğunun farkındayız. Hakemler, federasyon ve diğer tüm mekanizmalar üzerinden verilen mesajlarınızı da artık gizlemiyorsunuz. Türk futbolu neyin nasıl yürüdüğünü görüyor ve not ediyor. Algıyla yol almaya çalışanlara açık bir uyarı: Artık bu oyun eskisi gibi işlemiyor ve işlemeyecek" sözlerine yer verdi.