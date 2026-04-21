  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Fenerbahçe'de radikal karar: Tam 12 ayrılık...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi radikal bir karar aldı. Tedesco liderliğindeki sarı-lacivertliler, tam 12 futbolcu ile yollarını ayıracak. İşte ayrıntılar...

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Süper Lig'in 31.haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda çok kritik bir mücadeleye çıkacak.

İki ezeli rakip arasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, maçı kazanarak puan farkını 1'e indirmeye çalışacak.

Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamalarına da başladı. Sarı-lacivertliler, büyük bir temizlik yaparak birçok futbolcu ile yollarını ayıracak.

BÜYÜK TEMİZLİK KAPIDA

Takvim'de yer alan habere göre, takımda mevcut kadroda bulunan ve kiralık gönderilenler dahil tam 17 futbolcu topun ağzında bulunuyor

HEDEF GÜÇLÜ KADRO

Kanarya'da gelecek sezonun planı yapılırken, şampiyonluğa oynayan güçlü bir kadro kurma hedefi var.

Ancak takımdan ayrılması gereken birçok futbolcu var. Futbolcular iki ana kategoriye ayrılmış durumda.

Kesin olarak yolların ayrılacağı oyuncular ve gelecek transfer tekliflerine göre değerlendirilecek futbolcular.

YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında ve devre arasında kiralık olarak takımdan gönderilen ve kesin yolların ayrılacağı 7 futbolcu var.

İŞTE O İSİMLER

Bunlar; Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Mimovic, Diego Carlos, Becao.

ÇAĞLAR DA GİDİYOR

Öte yandan Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Fred ile de sezon sonu yollar ayrılacak.

EDERSON KARARI

Teklif beklenenler ise performansı ile eleştirilen Ederson, Semedo, A.Brown, Musaba ve Oğuz Aydın olarak öne çıkıyor.

İDDİALI TAKIM HEDEFİ VAR

Sarı-lacivertliler, hem ekonomik sürdürülebilir bir yapı kurmayı hem de sahada daha iddialı bir takım oluşturmayı amaçlıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA