Fenerbahçe'de radikal karar: Tam 12 ayrılık...

YOLLAR AYRILIYOR Sezon başında ve devre arasında kiralık olarak takımdan gönderilen ve kesin yolların ayrılacağı 7 futbolcu var. İŞTE O İSİMLER Bunlar; Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Mimovic, Diego Carlos, Becao. ÇAĞLAR DA GİDİYOR Öte yandan Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Fred ile de sezon sonu yollar ayrılacak.

EDERSON KARARI Teklif beklenenler ise performansı ile eleştirilen Ederson, Semedo, A.Brown, Musaba ve Oğuz Aydın olarak öne çıkıyor.