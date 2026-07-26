Fener’de Raphinha iddiası

Fenerbahçe'nin ses getirecek transfer hamlesi için önemli bir engel ortadan kalktı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'in, Barcelona'nın yıldız kanat oyuncusu Raphinha transferinden vazgeçerek rotasını Crysencio Summerville'e çevirmesi, sarı-lacivertlilerin planlarını yeniden şekillendirdi.

Al-Hilal'in Hollandalı yıldızı kadrosuna katmasının ardından Raphinha için yürütülen girişimlerin sona erdiği belirtilirken, Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili dengeler de değişti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin Raphinha'yı da listesine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, dünya futbolunun en dikkat çeken kanat oyuncularından biri olan Brezilyalı yıldızın şartlarını yakından takip ettiği ve oluşan fırsatı değerlendirmek istediği ifade edildi. Geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 33 resmi karşılaşmada 21 gol ve 7 asist üreten 29 yaşındaki yıldız, Avrupa devlerinin de radarında yer alıyor. Al-Hilal'in yarıştan çekilmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin dev transfer için elinin önemli ölçüde güçlendiği kaydedildi.