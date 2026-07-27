Fenerbahçe’de geri sayım başladı

Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon öncesi kadroya katmayı planladığı golcü için çalışmalarını hızlandırırken listenin ilk sırasında Serhou Guirassy yer alıyor. Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu, teknik heyetin en çok istediği isim olarak öne çıkarken, yönetim bu transfer için tüm şartları zorluyor. Guirassy'nin ardından listenin ikinci sırasında ise Ollie Watkins bulunuyor. Aston Villa'nın deneyimli golcüsü için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle süreci dikkatle yürütüyor. Yönetim, Guirassy transferinden sonuç alınamaması halinde Watkins dosyasını ön plana çıkarmayı planlıyor.

GENÇ İSPANYOL ZOR

Listenin en zor seçeneği ise Gonzalo Garcia. Real Madrid'in 22 yaşındaki forveti için birçok Avrupa kulübünün ilgisi bulunurken, İspanyol devinin genellikle genç oyuncularını beş büyük lige gönderdiği gerçeği transferin gerçekleşmesini zor kılıyor. Genç yıldızın kadroya katılması, diğer iki isme göre daha düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Sarı-lacivertli yönetimin hedefi, yeni sezon hazırlıkları tamamlanmadan santrfor transferini sonuçlandırmak. Yönetimin önümüzdeki günlerde üç isimden biriyle ilgili kritik adımları atması ve mutlu sona ulaşması bekleniyor.