Fener’de Semedo’nun yerine Amar Dedic

Fenerbahçe
'nin, transfer döneminin son bölümünde sağ bek takviyesi için rotasını yeniden Amar Dedic'e çevirdiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Benfica
forması giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ve yaklaşık 5 milyon Euro maaş alan Nelson Semedo
'nun takımdan ayrılması halinde Dedic'i bir numaralı aday olarak gördüğü öne sürüldü. Teknik heyetin, hem savunmadaki istikrarı hem de hücum katkısıyla dikkat çeken genç oyuncunun transferine onay verdiği belirtilirken, Benfica ile temasların kısa süre içinde hız kazanabileceği ifade edildi. Amar Dedic, geride kalan sezonda Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Ayrıca şu anda 23 yabancı oyuncusu olan sarılacivertli takımda kadroda düşünülmeyen isimler netleşirken, Semedo, Livakovic
, Carlos, Amrabat ve Becao'nun ayrılması planlanıyor..