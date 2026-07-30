Fener turladı

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gornik Zabrze'yle berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki galibiyeti nedeniyle bir üst turda Strum Graz ile eşleşti: 1-1. 5. dakikada Talisca'nın pasında topla buluşan İrfan Can'nın çektiği şut sonrası top az farkla auta çıktı. 9'da Skriniar ceza sahası içinde Sadilek'in müdahalesiyle yerde kaldı. 12'de VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Talisca penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 23'te Talisca'nın ara pasında topla buluşan Asensio içeri çevirdi, Fred'in şutu üstten auta gitti. 29'da Janza serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, kaleci Mert topu çeldi.

İKİNCİ YARI GOL OLMADI

44'te Kerem korneri kullandı, Skriniar'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. Bu arada arka direkte Ake bomboş pozisyonda dokunamadı. 45'te Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan karambolde Prekop'un şutunu kaleci Mert çıkardı. 45+9'da Dimi'nin şutunda yaşanan karambolde topu önünde bulan Sacek ağları havalandırdı: 1-1. 60'ta Kerem korner atışını kullandı, Talisca'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 62'de Kerem ile Talisca'nın verkaçı sonrası Brezilya'nın vuruşu auta çıktı. 71'de Musaba korneri kullandı, Talisca'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti. 72'de Fred'in ara pasında İsmail karşı karşıya topu kaleciye nişanladı. Maç 1-1 sona erdi.