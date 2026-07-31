F.Bahçe’den dev adım

Fenerbahçe
, UEFA Şampiyonlar Ligi
2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze
engelini geçerek adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçta Kadıköy'de rakibini Anderson Talisca
'nın golüyle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanşta deplasmanda 1-1 berabere kalarak toplamda 2-1'lik skorla 3. ön eleme turuna yükseldi. Polonya'da oynanan rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydederken, ev sahibi Gornik Zabrze'nin golü Michal Sacek'ten geldi. Bu sonuçla temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz
ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 3-4 Ağustos tarihleri arasında İstanbul
'da, rövanşı ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak. Öte yandan Anderson Talisca, Gornik Zabrze ile oynanan iki maçta da takımının golünü atan isim oldu. İlk karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydeden Brezilyalı yıldız, rövanşta da penaltıdan fileleri havalandırarak sezona etkili bir başlangıç yaptı ve Fenerbahçe'nin turunda başrol oynadı.