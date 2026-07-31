Kerem’e eleştiri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze
'yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe
, turu geçmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla eleştirilerin odağı oldu. Sarı-lacivertlilerin özellikle rövanş maçındaki performansı beklentilerin altında kalırken, Kerem Aktürkoğlu
da kaçırdığı gol fırsatları ve etkisiz oyunuyla taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biri oldu. Sosyal medyada milli futbolcuya yönelik çok sayıda eleştirel paylaşım yapılırken, Fenerbahçe'nin oyun performansı da tartışma yarattı. Kerem
'in sadece bu maç özelinde değil geçen seneden beri bir performans düşüklüğü yaşadığı da dile getirildi.