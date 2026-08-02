Fenerbahçe’ye Cherif piyangosu

Sarı-lacivertliler, 18 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesini kullanarak 19 yaşındaki golcünün bonservisini aldı ve genç oyuncuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'ye Cherif konusunda sevindiren bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı kulüplerin genç forveti yakından takip ettiği, kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere resmi teklif yapılmasının beklendiği öne sürüldü.