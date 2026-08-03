Fenerbahçe’de forvet belli oluyor

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarılacivertli yönetimin, AC Milan'ın Meksikalı golcüsü Santiago Gimenez transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürülüyor. İddialara göre Cihan Kamer'in Milano'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından taraflar arasında büyük ölçüde fikir birliği sağlandı ve transferde son detaylar üzerinde çalışılıyor. Resmi açıklama henüz gelmese de kulislerde bu dev operasyonun kısa süre içinde sonuçlanabileceği konuşuluyor.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Geçtiğimiz sezon Feyenoord'dan yaklaşık 32 milyon Euro bonservisle Milan'a transfer olan 25 yaşındaki yıldız, Hollanda ekibinde çıktığı 105 resmi maçta 65 gol kaydederek Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden biri oldu. Eredivisie'de 73 maçta 45 gole ulaşan Gimenez, ceza sahası bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği ve ön alan presiyle öne çıkıyor. Meksika Milli Takımı'nda ise 46 maçta 6 gol atan başarılı forvetin, Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Transfer henüz resmiyet kazanmasa da sarı-lacivertli taraftarlar gelecek açıklamayı heyecanla bekliyor.