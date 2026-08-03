Fenerbahçe’den dev proje

Fenerbahçe Spor Kulübü, Muğla'nın Milas ilçesinde 1907 villadan oluşan bir konut projesine imza atıyor. Proje kapsamında bitişikteki adaya "Fenerbahçe Adası" adı verileceği duyuruldu.

1907 LÜKS VİLLA YAPILACAK

Fenerbahçe, gayrimenkul ve yatırım alanında dikkat çeken dev bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Milas ilçesinde toplam bin 907 villadan oluşan kapsamlı bir konut projesi inşa edilecek. Proje detaylarında en çok dikkat çeken unsurlardan biri ise araziye komşu konumda bulunan doğal ada oldu. Yapılan bilgilendirmede, söz konusu adanın isminin "Fenerbahçe Adası" olarak belirlendiği açıklandı. Kulüp yetkilileri projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede adanın kulüp için özel bir anlam taşıyacağını belirterek, "Şampiyonluklarımızı bu adada kutlayacağız" ifadelerini kullandı.