Fenerbahçe avantaj peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, bugün saat 21.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Bir önceki turda Polonya takımı Gornik Zabrze'yi eleyen sarı-lacivertlilerde hedef, turun ilk maçında avantaj elde etmek. Graz ekibi ise önceki turda İskoç takımı Hearts'ı iki maçta da yenerek üst tura yükseldi. Fenerbahçe - Sturm Graz müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAK

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile tarihinde 3. defa rakip oluyor. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy'de 1-1'lik beraberliğin ardından Kanarya turu geçti. Sarılacivertlilerin muhtemel 11'i şu şekilde: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Asensio, Kerem ve Talisca.