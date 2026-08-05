Fenerbahçe tur kapısını araladı! Sturm Graz'ı İstanbul'da devirdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile kozlarını paylaştı. Kritik mücadele Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynandı.
Fenerbahçe – Sturm Graz maçında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çaldı. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlendi.
VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Peter Bankes görev aldı.
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 10. dakikada Anderson Talisca ile 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı elde etti.
Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak.
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag – Olimpik Lyon eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe - Sturm Graz: 2-0
Goller: 10' Anderson Talisca, 45' Mason Greenwood
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi Kante, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta.