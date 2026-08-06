Fenerbahçe tur kapısını araladı

10. dakikada ceza yayı gerisinden Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sırtı kaleye dönük topu kontrol eden Talisca, rakibini geçip ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 45'te sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Asensio'nun pasında Greenwood, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. 59'da Greenwood'un, Asensio ile verkaçı sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Khudiakov'da kaldı. 90+1'de Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta defans tehlikeyi önledi. Maç 2-0 sona erdi.

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