Fenerbahçe çok mutlu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve yeni

transfer Mason Greenwood'dan geldi. Mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, etkili futbolunu skorla süsleyerek rövanş öncesi moral depoladı.

GREENWOOD'A ALKIŞ

Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Anderson Talisca, gol serisini sürdürdü. Brezilyalı yıldız, son üç resmi maçta da fileleri havalandırarak sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Form grafiğini her geçen gün yükselten deneyimli futbolcu, kritik maçlarda takımının en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Mason Greenwood ise sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı. İngiliz yıldız, Sturm Graz karşısında attığı golle hem taraftarı heyecanlandırdı hem de yeni takımındaki gol perdesini açtı. Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Greenwood'un uyum sürecini kısa sürede atlattığı görüldü. Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükselme adına önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-lacivertliler, 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da oynanacak rövanş karşılaşmasına iki farklı galibiyetin verdiği özgüvenle çıkacak. Temsilcimize tur için galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet yetecek. Sturm Graz'ın eşitliği sağlaması için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.