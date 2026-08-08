Kanarya’dan bir bomba daha

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, kanat rotasyonunu güçlendirmek için Igor Paixao'yu gündemine aldığı iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli yönetim, Mason Greenwood transferinin ardından Marsilya forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusuyla ilgilenmeye başladı.

Igor Paixao'nun Fenerbahçe için yeni bir isim olmadığı belirtildi. Brezilyalı futbolcunun, Jorge Jesus'un teknik direktörlük yaptığı dönemde de takip edildiği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı. Bu kez Marsilya'nın içinde bulunduğu mali durumun Fenerbahçe adına farklı bir tablo oluşturabilecek. Transferin gerçekleşmesi halinde Paixao, Greenwood ile yeniden aynı takımda forma giyecek.